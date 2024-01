Número 3 do Ministério da Justiça, Diego Galdino é exonerado

O número 3 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Diego Galdino, foi exonerado do cargo de secretário-executivo adjunto da Secretaria-Executiva da pasta. A saída de Galdino foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11/1). A portaria foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Galdino tem amizade de anos com o ministro Flávio Dino. Nesta quarta-feira (10/1), Galdino usou as redes sociais para se despedir da pasta e agradecer a Dino. "Gratidão ao ministro Flávio Dino que me deu muitas oportunidades e ensinamentos ao longo de mais de 8 anos de trabalhos juntos. Aos meus companheiros de trabalho sempre dispostos a me ajudar e a minha família maravilhosa", escreveu.

A exoneração de Galdino ocorre em momento de troca no comando do Ministério da Justiça. A expectativa é de que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski seja anunciado nesta quinta como novo ministro da Justiça pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois têm uma reunião marcada para às 11h.

A permanência de outro nome próximo de Flávio Dino no Ministério da Justiça segue indefinida. Ricardo Cappelli, secretário-executivo da pasta, que também foi cotado para assumir a função de ministro tem uma reunião com Dino antes do encontro entre Lewandowski e Lula. A reunião está marcada para às 10h. Por enquanto, como noticiou o Correio, nos cargos estratégicos está mantida a permanência do delegado Andrei Passos Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal.