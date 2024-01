Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski é o novo ministro da Justiça. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o anúncio oficial na manhã desta quinta-feira (11/1), em coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto.

Após semanas de negociações, Lewandowski aceitou, na noite de ontem, o convite de Lula para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Publica (MJSP). O magistrado vai assumir a vaga deixada por Flávio Dino, que tomará posse como ministro do STF no próximo dia 22 de fevereiro.

No anúncio, Lula afirmou estar muito feliz e disse que esse é um momento muito importante para o Brasil. “Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele, eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achei que ele ia colocar dificuldade. Mas, graças a Deus, ontem ele me comunicou que aceita ser o novo ministro da Justiça”, detalhou o presidente.

“Ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla, cada um na sua função”, destacou Lula. O presidente informou que será publicado, no próximo dia 19 de janeiro, o decreto oficializando Lewandowski na pasta. A posse do ministro está prevista para 1º de fevereiro.

Até lá, porém, Dino continuará no comando do ministério. “Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1º, vamos fazer um ato para a posse do Lewandowski como ministro da Justiça”, explicou Lula.

Lewandowski recebeu carta branca de Lula para montar sua própria equipe dentro do MJSP. Ainda não há definição de qual será o destino do atual secretário-executivo, Ricardo Capelli, que saiu de férias e garantiu que, quando voltar, vai ajudar a transição de comando do ministério.

“Ele [Lewandowski] vai conversar comigo e nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades”, disse Lula. “Eu quero dizer que é um momento muito extraordinário. Às vezes eu tinha dúvida se o companheiro Lewandowski não ia preferir tirar um tempo para a vida pessoal dele. Eu conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, e tive a honra de ser o presidente da República que indicou o nome dele para o STF, e ele foi aprovado com muitos elogios. Então eu penso que o Brasil ganha duas coisas importantes”, completou o presidente.

