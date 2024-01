Cappelli diz que não pediu demissão e vai colaborar com transição em ministério

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou que sairá de férias e retornará para colaborar com o processo de transição do Ministério da Justiça. Ele negou rumores de que iria pedir demissão após a troca de comando da pasta.



"Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução", escreveu ele, nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu pelo nome do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para substituir Flávio Dino no comando da pasta. Lewandowski ficou 17 anos no Supremo e a escolha dele agradou setores da esquerda e especialistas.

No entanto, levantou preocupações quanto as estratégias operacionais de combate ao crime organizado. O magistrado já foi presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que fiscaliza unidades prisionais pelo país. Na gestão dele, foi instituída a chamada audiência de custódia, onde o preso passa pela presença um juiz até 24 horas depois da detenção.

Cappelli chegou a ser cotado para o comando do Ministério da Justiça, tendo em vista a atuação dele como interventor na segurança pública do Distrito Federal no começo do ano passado, após os ataques de 8 de janeiro. Ele também ganhou destaque como número dois da pasta da Justiça na gestão de Flávio Dino.