Homem destrói placa de Marielle Franco e quadro de Lula em bar no RJ

Um cliente do Armazém São Joaquim, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, destruiu com socos um quadro do presidente Lula e uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, após uma discussão no estabelecimento.

O ato de vandalismo ocorreu na quinta-feira (11/1), quando de acordo com uma publicação feita no perfil do estabelecimento, um cliente embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes da casa, num ato impulsivo, violou os objetos. Confira o momento:

Segundo o estabelecimento, a placa "Rua Marielle Franco" havia sido doada pela mãe de Marielle, já o quadro com "LULA 2022", foi doado pela artista plástica Rafamon. De acordo com o local, as placas estão na casa desde a fundação e tem a missão de preservar memórias de lutas, acolhendo a todos, independente da posição politica ou pessoal.

“Entendendo ser uma casa que preserva a democracia e lugar de atravessamento e passagem de pessoas de todo o mundo, viva e presente no coração de Santa Teresa, Rio de Janeiro, Brasil

Onde diversidade, arte e cultura transitam em sua total expressão de liberdade”, disse o estabelecimento em relato postado no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armazém e Pousada São Joaquim (@armazemsaojoaquim)

Os donos do estabelecimento registraram o caso na polícia e vão processar o cliente contra dano ao patrimônio. Ainda em nota, o Armazém São Joaquim escreveu: “Respeitamos e acolhemos todas as opiniões, mas não admitimos qualquer forma de violência e violações nesta casa. O que sabemos é que precisamos reforçar mais do que nunca nossos espaços de luta e memória”.

O estabelecimento ressaltou ainda que apesar de todas as questões “ Com todas o Armazém se mantém firme em seu propósito de preservar-se como um espaço que faz parte da vida local e apostando eticamente no trabalho, na integridade, no coletivo, afirmando a importância da vida”.