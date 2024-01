Sobe para 12 o número de mortos pelas chuvas que atingem o Rio de Janeiro

Em reunião com secretários no Centro Integrado de Comando e Controle, nesta segunda-feira (15/1), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), informou que chegou a 12 o número de mortos decorrentes das fortes chuvas no estado

A vítima mais recente, ainda não identificada, foi encontrada em São Mateus, na Baixada Fluminense, após ter sido arrastada pela correnteza da chuva. As investigações pela identidade da vítima ainda estão em operação.

Castro se solidarizou com a família das 12 vítimas e afirmou que ainda há muito a ser feito. “Temos o compromisso de continuar nosso trabalho para que, ao fim dessa gestão, a gente possa entregar um trabalho de resiliência, prevenção e apoio, melhor do que aquele que a gente pegou”, disse em coletiva à imprensa.



Foram disponibilizados 2,4 mil militares do Corpo de Bombeiros para atuar na tragédia, junto de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgates e em estruturas colapsadas. Dentre as prioridades do governo estadual estão o auxílio à população por meio do Cartão Recomeçar, a limpeza das ruas e a busca por recursos para obras essenciais aos municípios afetados.



No último sábado (13/1), foram realizados 268 salvamentos de vítimas dos temporais — sendo 118 na capital fluminense, 79 em Belford Roxo, 45 em Nova Iguaçu, 11 em Mesquita, sete em Nilópolis, quatro em São João de Meriti, duas em Seropédica e duas em Duque de Caxias. Já nas últimas 24 horas, foram 186 atendimentos.

Problema de estrutura

Em decorrência a formação de bolsões d' água na BR-040, que impediu a passagem de veículos e formou engarrafamento de cerca de 8 km, o governo estadual do Rio vai notificar o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para cobrar uma resolução do problema, além de instaurar uma ação contra a Concer, concessionária que administra o trecho da rodovia.

Sobre a falta de luz, de acordo com a Enel, empresa responsável pelo abastecimento de luz no estado, 98% dos casos já foram normalizados, principalmente nas regiões de Niterói e São Gonçalo, entre sexta-feira (12/1) e a noite de sábado (13/1).

"Equipes técnicas seguem atuando nos reparos necessários para restabelecer o serviço nos casos remanescentes", informou a empresa em sua conta no "X", antigo Twitter.

Após a detecção de um defeito em uma das linhas que abastece a região da Ilha do Governador proveniente das fortes chuvas na tarde deste domingo (13/1), a empresa de energia Light, que também atua no Rio de Janeiro, informou na noite de ontem que o fornecimento na área foi completamente normalizado.

Movimentação Federal

Na esfera nacional, o Planalto informou que o presidente Lula entrou em contato com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, no domingo (14/1), sobre a situação na região. “Ao longo do dia, o presidente conversou por telefone com os prefeitos e garantiu todo o apoio do Governo Federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas”, informa o órgão, em nota.

Entre conversas com os ministros Waldez Góes, do ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, e Wellington Dias, do ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi discutido o acompanhamento dos trabalhos das equipes de assistência e de infraestrutura. O ministro Waldez deve viajar à região com uma equipe do governo federal para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados pelas chuvas.

Previsão para os próximos dias

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o começo desta semana pode ser marcado por chuvas de intensidade média, que podem ocorrer de forma isolada e com características de pancadas. A partir de terça-feira (16/1), a temperatura pode se elevar e ultrapassar os 35ºC, até quinta-feira (18/1). Já na sexta-feira (19/1), há maior possibilidade de chuva, com a intensidade aumentando no fim de semana.

“Isso se dá porque, na quarta-feira (17/1), vai se organizar uma frente fria oceânica, que aumenta a instabilidade, e que irá percorrer um percurso do leste, centro de São Paulo, e chega no Rio de Janeiro na sexta-feira”, comenta a especialista. Andrea reitera que a atenção ao final de semana no Rio de Janeiro deve ser redobrada pois haverá muita chuva, principalmente no sábado (20/1), com chance de queda de granizo.