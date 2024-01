Ministro aciona polícia contra golpe em seu nome e de um dos auxiliares

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e um de seus principais auxiliares, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, Glauto Wolfgang, foram alvos de um golpe que passa por gabinetes de deputados e envolve também alguns prefeitos, que também são enganados. A polícia foi acionada para investigar o caso.

O golpe consiste na seguinte trama: uma pessoa, falsamente usando o nome de Wolfgang, ligou para alguns gabinetes e pediu o telefone e contatos de prefeitos da base eleitoral desse parlamentar. Argumentava se tratar de uma urgência e que era o ministro quem gostaria de falar com esses chefes do Executivo municipais.

O prefeito atendia a ligação da pessoa, também enganosamente se passando por Jader Filho, e pedia depósito de recursos para pagar supostos empregados que faziam um serviço particular para o ministro na região.

Um desses prefeitos procurados pelo Correio contou como se deu o contato. E como quase caiu na armadilha criminosa. O prefeito de Nova Módica (MG), Walter Junior, do MDB, no Vale do Rio Doce, contou à reportagem que recebeu ontem (15/1) uma ligação do falso ministro, que lhe pediu um depósito de R$ 1.870.

"Me ligou essa pessoa, se passando pelo ministro, soube depois que não era ele, e pediu que transferisse esse valor, via pix. Ele falou que tinha um pessoal trabalhando para ele, num serviço particular, aqui na região. E que não se tratavam de funcionários do ministério. Ele disse que o limite de pix dele tinha estourado. Acionei minha mulher e pedi a ela para fazer o depósito, e ela foi ao banco. Chegando lá, ao passar o número do CPF do sujeito, o funcionário sugeriu suspender a operação porque suspeitava de um golpe. E disse que não teria estorno do dinheiro", disse o prefeito, que já esteve como ministro, em seu gabinete, em Brasília.

"Fui enganado. Achei mesmo que era o ministro. Até o sotaque era igualzinho. E aparecia a foto do ministro no celular. E o pior é que ligou depois cobrando e falei que se tratava de um golpe. Aí, ele sumiu", disse Walter Junior.

"Que sejam punidos"

O Ministério das Cidades informou que Jader Filho e Wolfgang acionaram a polícia e também comunicaram aos gabinetes dos parlamentares e aos prefeitos procurados pelos criminosos informando se tratar de um golpe.

"Na primeira sinalização sobre o ocorrido, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e federativos, Glauto Wolfgang, acionaram a polícia para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Ambos alertaram aos contatos parlamentares sobre o golpe", informou a assessoria do ministro, que espera que os criminosos sejam punidos.

"O ministro e o assessor esperam que a polícia identifique os autores do golpe e que eles sejam punidos pelos seus atos".