Interesse pelo Palácio do Planalto após 8 de janeiro esgota visitação

Em menos de uma semana, centenas de pessoas se cadastraram para visitar as dependências do Palácio do Planalto, interesse que foi ampliado após os ataques do 8 de janeiro de 2023. O prédio e várias obras que foram destruídas foram recuperadas, restauradas e estão em exposição.

A visitação ao Planalto, que estava fechado para receber turistas há três anos, foi retomada no último fim de semana. E se dá sempre aos domingos. Até agora, nas dezenas de grupos formados para ingressar no prédio até o fim de abril, cerca 2,3 mil visitantes garantiram suas reservas no site do Palácio. Não há mais vagas até o início de maio.

A reforma e a reabertura do Planalto para visitação foram dois pedidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para retomar a visitação, o Planalto precisou passar por manutenção e algumas reformas.

A recuperação do acervo artístico se dá em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Principalmente depois do vandalismo do 8 de janeiro.

As visitações, agora, contam com reforço de segurança, que circulam entre os grupos.

A readequação incluiu a colocação de um biombo transparente no terceiro andar, para que as pessoas possam ver o gabinete da Presidência. O roteiro da visita inclui o térreo, o segundo e o terceiro andares e ainda o subsolo, onde fica um novo espaço para exposições.