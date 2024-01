Palácio do Planalto reabre para visitação pública no próximo domingo

Sede do Poder Executivo Federal, o Palácio do Planalto reabre para visitas guiadas gratuitas a partir do próximo domingo (14/1). Os recorridos terão duração de uma hora e acontecerão em grupos de até 30 pessoas, com vagas destinadas a grupos prioritários, entre os horários de 9h e 14h aos domingos. O agendamento é feito exclusivamente pelo site.

As visitas guiadas ao Planalto foram paralisadas em março de 2020, em razão da pandemia da covid-19. Há um ano, em 8 de janeiro de 2023, o Palácio foi alvo de ataques extremistas e precisou passar por restauração que durou meses.

O roteiro da visita inclui subsolo, térreo, segundo e terceiro andares. O edifício é ponto de funcionamento do Gabinete da Presidência da República e dos ministérios da Casa Civil, da Secretaria de Comunicação Social, da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria-Geral. É o local onde ocorrem as principais agendas presidenciais, reuniões ministeriais e lançamentos de programas e projetos do governo federal.

O Planalto está localizado na Praça dos Três Poderes e foi um dos primeiros edifícios construídos na capital brasileira. Inaugurado em 21 de abril de 1960, o local marcou a história de Brasília e simbolizou a transferência da capital do país para o coração do Brasil.



O retorno às atividades turísticas faz parte das ações que a Presidência da República está implantando para reaproximar a sociedade aos órgãos de poder do Brasil, a fim de enfatizar aspectos da educação patrimonial na construção do conhecimento da população acerca da história, cultura e bens artísticos da sede.



