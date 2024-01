Carlos Jordy segue nas redes sociais conta de golpista preso pela PF

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) continua seguindo no Instagram o vereador suplente Carlos Victor de Carvalho — identificado como um dos líderes dos atentados de 8 de janeiro, em Brasília. Victor morava em Campos dos Goytacazes (RJ) e também era servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.



Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal afirma que Carlos Victor administrava grupos de extrema-direita, participou da organização dos atentados em Brasília e aponta indícios de que ele estava na capital federal e participou da invasão na sede dos Três Poderes.

Um mandado de prisão foi expedido contra ele em 16 de janeiro de 2023. No dia seguinte, 17, de acordo com a PF, já na condição de foragido, ele ligou para Jordy. O golpista foi preso no dia 19 do mesmo mês, no Espírito Santo. O parlamentar segue 2.052 pessoas no Instagram, entre elas, Paulo Victor. O deputado é seguido por mais de 800 mil pessoas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que o parlamentar trocou mensagens, fotos, vídeos e outras mídias com Carlos Victor. As conversas ocorreram principalmente entre agosto e outubro de 2022, período eleitoral. Jordy foi alvo de mandados de busca e apreensão em Brasília, nesta quinta-feira (18), expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Ele teve o celular apreendido.

"Bom dia, meu líder"

De acordo com as investigações, após o ex-presidente Jair Bolsonaro perder as eleições, o acusado pediu orientações e autorizações ao parlamentar para deflagrar atos contra o resultado do pleito. Carlos Victor liderava grupos de redes sociais com objetivos antidemocráticos — de acordo com as acusações.

Em uma das mensagens, o acusado pede orientações ao parlamentar. "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo", declarou. Jordy então responde perguntando se o acusado poderia atender uma ligação. A PF diz que Carlos Victor participou dos atentados em Brasília e, mesmo após foragido, manteve contato com o deputado.

"Foi apurado ainda no curso da investigação, quando da análise das mídias, de dados obtidos nas contas de e-mail ou em fontes abertas, foi possível colher indícios que Carlos Victor de Carvalho possui fortes ligações com o Deputado Federal Carlos Jordy que transpassam o vínculo político, vindo denotar-se que o parlamentar, além de orientar tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região", afirma a PF.

Pelas redes sociais, o congressista nega as acusações e diz que não participou da preparação e organização dos ataques. "Eu, em momento algum do 8 de janeiro, incitei, falei para as pessoas que aquilo ali era correto. Pelo contrário. Em momento algum eu estive nos quartéis-generais quando estavam acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois no 8 de janeiro. Embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito", afirmou.