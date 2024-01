PF colhe depoimento de Carlos Jordy, alvo da operação Lesa Pátria

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) prestou depoimento à Polícia Federal, nesta quinta-feira (18/1), logo após ser alvo de buscas na 24ª fase da Operação Lesa Pátria. O parlamentar chegou na superintendência da corporação, no Rio de Janeiro, no final da manhã.



De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, ele foi ouvido por pouco mais de uma hora e liberado. O celular de Carlos Jordy, uma arma, R$ 1 mil em espécie e itens de informática foram apreendidos em endereços ligados a ele, em Brasília. Também ocorrem buscas no Rio, em endereços de alvos acusados de organizar acampamento em frente ao batalhão do Exército em Campos dos Goytacazes.

Jordy disse que foi "acordado com fuzil no rosto". No entanto, policiais ouvidos pelo Correio apontam que essa informação não é verdadeira e que o parlamentar foi quem abriu a porta para os agentes entrarem.

Antes de depor, ele afirmou ter tranquilidade em relação as acusações. “Eu tenho muita tranquilidade. A não ser que estejam fazendo alguma armação para mim. E tudo me leva a crer que é isso. É uma pesca probatória com viés político”, disse.

O congressista é acusado de ter orientado e apoiado golpistas que atuaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.