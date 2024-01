Lula distribui afagos a militares: "Temos de agradecer"

Em afago aos militares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a corporação ao participar da cerimônia de passagem de chefia do Comando Militar do Nordeste, no Recife, e da assinatura do termo de compromisso para construção da Escola de Sargentos.

Lula comentou sobre o local onde será construída a escola da região pernambucana, empreendimento criticado por ambientalistas pela derrubada de árvores em área de preservação ambiental da Mata Atlântica. A obra foi anunciada no governo Bolsonaro.

"Sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas, mas o que a gente tem de fazer é agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui? Ou seria tudo transformado em favela e ocupação desordenada?" questionou.

Aos militares, acrescentou: "Temos de agradecer o que vocês fizeram. Eu fui a Marambaia na semana passada. Fico pensando que, se não fosse a Marinha, aquilo teria virado um resort, quem estava lá não era quilombola e pescador, eram os grã-finos do mundo inteiro fazendo casa para fazer sombra dentro do mar e depois ir tomar sol fora da praia, porque não consegue mais tomar sol na praia".

Em outro aceno às Forças Armadas, Lula desembarcou no Ceará, onde assinou o decreto que criou o Campus Avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em Fortaleza. O local abrigará dois novos cursos estratégicos: engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas. A unidade é a primeira no Nordeste e a segunda do país.

O petista afirmou que a decisão "é uma dívida de gratidão" para com o Ceará. E disse que o Brasil "é pobre porque só foi governado por gente que sonhava pequeno". "Espero que daqui saia alguns gênios, que a gente possa ver produzir uma nave que vai chegar, não na Lua, não em Marte. Ainda não conhecemos o planeta que a gente vai chegar depois que o ITA começar a funcionar aqui", frisou.