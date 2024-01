Frota do Supremo será abastecida prioritariamente com etanol

Em meio às discussões nacionais e mundiais sobre transição energética e mudanças climáticas, o Supremo Tribunal Federal (STF) passará a abastecer os veículos da Corte prioritariamente com etanol.

A iniciativa é da Secretaria de Relações com a Sociedade (SRS), criada na gestão do ministro e presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para dar atenção a temas como sustentabilidade, acessibilidade, segurança da informação, proteção de dados e combate à desinformação. O intuito de priorizar o etanol é reduzir a emissão de gás carbônico da atmosfera.

A substituição dos combustíveis se enquadra nas estratégias que vêm sendo desenvolvidas pelo Tribunal para viabilizar o uso sustentável de recursos e a redução de emissões. A iniciativa integra o programa STF + Sustentável.



As áreas técnicas da Suprema Corte , como a Secretaria de Administração de Serviços e Gestão Predial (SAP) e Secretaria de Segurança (SEG), se manifestaram favoravelmente à substituição do combustível. Além disso, no ano passado, foram adquiridos 13 veículos híbridos em substituição a carros antigos, por causa do foco na eficiência energética e na redução de emissão de gases de efeito estufa.

Segundo a Universidade de São Paulo, o etanol é uma opção de combustível sustentável porque todo o gás carbônico (CO2) que ele emite para a atmosfera é recuperado pelo plantio da próxima safra da cana de açúcar.

"Existe uma pequena emissão associada ao transporte do etanol, feita por caminhões movidos a diesel. Porém, em comparação a outros combustíveis, é mínima. Também existe a questão do plantio, que ocupa grandes espaços de terra, entre outras coisas relacionadas. Mesmo assim, ainda é uma ótima opção", explica a instituição.

O Correio tenta contato com o STF para saber quando essa iniciativa entrará em prática, mas, até a última atualização desta matéria, o jornal não obteve retorno.