Vídeo mostra momento em que palco cede durante fala de Tarcísio de Freitas

O piso de um estande cedeu durante uma entrevista e provocou a queda do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos-SP) e de outras pessoas que estavam no local. O acidente ocorreu em um evento do setor agrícola em Cândido Mota (SP) nesta terça-feira (23/1). Ninguém ficou ferido.

O chefe do executivo estadual foi levado para outro lugar, onde continuou a conversar com os jornalistas. Tarcísio participava da abertura da Coopershow, evento anual que discute técnicas de produção e manejo para a agricultura.

Confira o vídeo: