Lula embarca para São Paulo e participará de evento de aniversário da USP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para São Paulo, no final da tarde desta quinta-feira (25/1), onde participa de um evento em homenagem ao aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP). A cerimônia que deve começar às 18h, ocorre na Sala São Paulo, no centro da capital paulista e deve contar também com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é professor licenciado da universidade.

Quem não deve aparecer no evento é o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que em campanha pela reeleição disparou algumas declarações contra Lula essa semana se queixando de uma declaração do presidente que comparou a disputa eleitoral no município a uma volta ao ringue dele e do adversário na última campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL),

Apesar da USP ser uma universidade estadual, o governador se limitou a distribuir uma nota onde diz que "reitera sua admiração e respeito pela instituição, que há décadas inspira e forma profissionais e líderes nas mais diversas áreas do saber".



Além da Haddad, devem acompanhar Lula no evento o ministro Alexandre Padilha, outro paulista titular de uma pasta na Esplanada. No evento está prevista a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) e a condecoração com a medalha Armando de Salles Oliveira, que agracia entidades com atuação de grande relevância em parcerias com a Universidade.

A prioridade de Nunes, no dia do aniversário de 470 anos da cidade, foi participar de eventos com o público nas agendas que celebram a data com o governador Tarcísio de Freitas, a quem chamou de “irmão”.

Em um evento com o governador, Nunes anunciou um novo plano de revitalização do centro da cidade, que a abriga a área conhecida como “Cracolândia”. O prefeito também anunciou um desconto de 40% no IPTU dos moradores da região e o governo do estado aproveitou a data para lançar uma linha de crédito de R$ 200 milhões para empresários da região.