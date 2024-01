Sob ordens de Ramagem, até ex-presidente da Câmara foi monitorado, diz PF

A Polícia Federal concluiu em investigação que, sob as ordens do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), quando diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o órgão monitorou o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia (na época no Democratas)a. Ele foi presidente da Casa Baixa por quatro anos, entre 2016 e 2021.

A então deputada federal Joice Hasselmann, que foi aliada de Jair Bolsonaro antes de os dois romperem, também foi alvo de monitoramento. “Foi possível observar que a estrutura paralela instalada na Abin monitorou o proprietário da Pajero Full PAS 5756 tão somente em razão de determinado encontro (jantar) em que estavam presentes o Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, a deputada federal Joice Hasselmann e o advogado Antônio Rueda, tendo comparecido ao evento o delegado Anderson Torres, mas tendo sido propositalmente omitida a sua presença", diz trecho da petição enviada pela PF à PGR e ao STF.

"Raposa cuidando do galinheiro"

Rodrigo Maia comentou a citação de seu nome na investigação e disse que irá adotar medidas.

“Não estou surpreso. Avançando as investigações e chegando a essa conclusão, tomarei as atitudes cabíveis. É preciso acabar com a percepção de que o crime contra a democracia é menor”, disse Maia, que ainda criticou Ramagem.

"Me surpreende muito uma pessoa que desrespeitou a democracia, a Constituição, a Casa do Povo, e usou o Estado para monitorar as pessoas, hoje ser deputado federal e ainda querer ser prefeito do Rio de Janeiro. É a raposa cuidando do galinheiro na Câmara dos Deputados, e é essa mesma pessoa que poderia usar o aparelho de uma prefeitura poderosa como a do Rio de Janeiro contra os seus adversários.”

Joice Hasselmann também se manifestou: "Para surpresa de 'zero pessoas' eu fui espionada pela ABIN paralela montada por Bolsonaro, comandada por ele e pelo Carluxo através do Ramagem. Eu fui a primeira a denunciar esse esquema na CPI das Fakenews, que foi enterrada junto com minhas denúncias com milhões e milhões de emendas. Muita gente já deveria estar em cana desde 2019", nas suas redes.

