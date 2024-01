A Polícia Federal apreendeu dez celulares, três notebooks, um HD externo e uma arma na casa de um militar ligado à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A apreensão ocorreu no endereço ligado a Giancarlo Gomes Rodrigues, que atuou como assessor do deputado federal Alexandre Ramagem quando ele estava no comando da agência.



As apreensões ocorreram nesta segunda-feira (29/1), em Salvador, na Bahia. Giancarlo atuou em batalhões do Exército no Rio de Janeiro e no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), durante o governo do ex-presidente Michel Temer.

As diligências desta segunda miram o núcleo político da organização criminosa que se instalou na Abin. O foco são os destinatários de informações coletadas ilegalmente de 1,8 mil pessoas, entre elas deputados, jornalistas, advogados e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nove mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo a pedido da PF.

Um dos alvos das buscas é o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um endereço ligado a ele, foi apreendido um computador que está listado entre o patrimônio da agência de inteligência.