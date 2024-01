Carlos Bolsonaro: operação da PF vira memes nas redes sociais; confira

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi alvo de uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal (PF), na manhã desta segunda-feira (29/1), para avançar nas investigações sobre ações da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandado de busca foi autorizado para as residências em Angra dos Reis e Rio de Janeiro e o gabinete de Carlos na Câmara Municipal do Rio pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O caso virou meme e movimentou as redes sociais indo parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).



TOC, TOC, TOC, Grande Dia.

Vejam imagens do Carluxo operando a ABIN paralela ???????? pic.twitter.com/z5kK9mT6OA — Luizinho.4i20? ????????? (@4i20Luizinho) January 29, 2024

Bom dia do Carluxo foi assim… pic.twitter.com/MaPF2v1Y1W — Nós e Conexões (@noseconexoes) January 29, 2024

Toc, toc, toc...é a Polícia Federal!

Hoje o Carluxo foi alvo de operação da PF que investiga espionagem ilegal pela Abin. Segundo a investigação, Carlos Bolsonaro recebia informações da "Abin Paralela" sobre inquéritos da PF, MPF e STF. Eu diria que é um GRANDE DIA, e vocês? pic.twitter.com/3dX8PBoC48 — Arilson Chiorato (@arilsonchiorato) January 29, 2024

GRANDE DIA

TOC TOC TOC pic.twitter.com/tTGXmI3Kd3 — Thuka Contessa ????????????????????????????????????????????????????? (@thuka_contessa) January 29, 2024

A polícia federal deu um toc toc toc na porta do vagabundo do Carlos Bolsonaro hoje logo cedo. O Carluxo recebia informações da Abin paralela comandada pelo o Ramange. pic.twitter.com/56uihmRwg2 — Mojo Risin (@JimFM_) January 29, 2024

GRANDE DIA!



A Polícia Federal acordou o Carluxo hoje às 6h da manhã. Agora, agorinha



E nós ficamos como? Muito triste com uma notícia dessas ???? pic.twitter.com/Ycz0vvvGVu — Marcos Victor ???? (@Marcoslulaofici) January 29, 2024

Alguns apelidos relacionados ao Carlos Bolsonaro foram parar em tuítes, como Carluxo, toc toc toc e grande dia. A ex-deputada federal Joice Hasselmann, por exemplo, usou as redes sociais ironizando a operação feita pela PF contra o vereador. Ela resgatou um meme feito no plenário da Câmara, em 2022. Na época, Joice se referia à prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.

Para você, Carluxo.

Com todo carinho, Joice ???? pic.twitter.com/9iLUDqkWoW — Joice Hasselmann???????? (@joicehasselmann) January 29, 2024

O Governo Federal também deu uma alfinetada relacionando a operação com o trabalho dos agentes comunitários em prol dos casos de dengue.



??? Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. ????



Com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. pic.twitter.com/GJtjO0zpZe — Governo do Brasil (@govbr) January 29, 2024

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins