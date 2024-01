Deputado sobre família Bolsonaro: "Inverídico que fugiram para escapar da PF"

Além dos filhos, outro parlamentar estava com Jair Bolsonaro na casa do ex-presidente em Angra dos Reis (RJ), nesse final de semana. O deputado federal Luciano Zucco (RS), que deixou o Republicanos no final do ano e se filiou ao PL, acompanhou Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) no passeio ao mar no momento em que ocorria a operação de busca e apreensão de agentes da Polícia Federal (PF) na residência.



Zucco contou que está ao lado de Bolsonaro desde o último dia 25, a convite do ex-presidente, e discutiram nesses dias planos do PL para as eleições municipais deste ano. Ele acompanhou também a live dos Bolsonaro, que foi ao ar neste domingo (28/1).

O deputado relata que o grupo saiu às 05h50, desta segunda (29/1), e que, em alto mar, o tempo estava bom, com as águas calmas, mas o sinal de celular não funcionava. Somente às 09h40 o ex-presidente soube da operação, após ligação do advogado Fábio Wajgarten, afirma.



"Ao final da transmissão, combinamos de sair para pescar no dia seguinte. Com as condições perfeitas para tal, partimos exatamente às 5h50. Tempo bom, mar calmo, sem vento. Usamos um barco e um jet sky para fazer o deslocamento marítimo. É fato que, em alto mar, o sinal de telefonia celular fica bastante prejudicado. Somente às 9h40, o advogado Fabio Wajngarten conseguiu contato com o presidente Jair Bolsonaro, relatando que havia uma equipe da Polícia Federal em sua residência. Retornamos na mesma hora", contou Zucco, em nota, intitulada "repondo a verdade sobre a operação e apreensão contra Carlos Bolsonaro".



Zucco diz que foi uma "testemunha ocular" dos fatos e que se sente obrigado a fazer seu relato, crítico à atuação da Polícia Federal. Ele afirmou ser inverídico que Bolsonaro e seus filhos "fugiram de casa para escapar da PF".

O deputado diz que os agentes não se restringiram a levar aparelhos do vereador e fizeram menção em levar até seu celular. Foram levados equipamentos do próprio ex-presidente e do seu assessor Tércio Arnaud.



"Por fim, é preciso ressaltar que o mandado de busca e apreensão extrapolou todos os limites da legalidade, haja vista que a Polícia Federal vasculhou a casa inteira do presidente Bolsonaro, que sequer é alvo desta operação. Afinal de contas, quem era realmente o alvo ou os alvos dessa ação? Esperamos respostas para muitas indagações e, mais uma vez, cobramos responsabilidade dos meios de comunicação na divulgação dos fatos", afirmou o deputado.