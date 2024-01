Bolsonaro sobre operação: "Perseguição implacável, objetivo é esculachar"

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou, na tarde desta segunda-feira (29/1), a existência de uma Agência Brasileira de Inteligência (Abin) paralela, com objetivo de espionar ilegalmente autoridades para fins políticos-partidários. A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta manhã, nova fase da operação “Vigilância Aproximada”, contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).



Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de “perseguição implacável” e disse que nunca contou com a “inteligência da Abin” para tomar decisões políticas, isso porque os relatórios enviados pela agência “não condiziam com a verdade” e tinham “um viés político bastante forte”.

“Nunca existiu Abin paralela para proteger quem quer que seja. É uma perseguição implacável que, no meu entender, o objetivo é esculachar. Eu não tenho nada a ver com essa questão da busca e apreensão”, alegou Bolsonaro.

O ex-presidente sugeriu haver uma incoerência na operação da PF, já que o mandado de busca estava em nome de Carlos Bolsonaro, mas foram apreendidos aparelhos eletrônicos na casa do ex-chefe do Executivo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Eles esperavam, certamente, pegar todos os filhos juntos e fazer um grande evento para a imprensa”, acusou.

“Não quero culpar a Polícia Federal. É uma perseguição implacável por parte do ministro Alexandre de Moraes, é inacreditável o que esse homem faz”, falou Bolsonaro. “Eu nunca precisei de nada para chantagear, intimidar, quem quer que seja. Eu fui perseguido durante quatro anos. Não tenho com o que me preocupar, não devo nada a ninguém”, completou.

“Tratamento diferenciado”

Bolsonaro ainda acusou o STF de favorecer a esquerda política e de “tratamento diferenciado” em relação aos dois governos.

“Não quero dizer que ‘se o outro errou, eu posso errar também’, se meus filhos erraram, vão para cima deles. Agora, as denúncias contra os filhos do Lula no passado eram terríveis e não teve nada em cima deles. Eu não persegui ninguém. O que eles estão tremendo? A minha altíssima popularidade?”, indagou.