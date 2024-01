Após operação da PF, Costa Neto reitera convite a Carlos Bolsonaro

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto reforçou nesta terça-feira (30/1) o convite para que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) se filie à legenda de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Costa Neto, as operações recentes da Polícia Federal (PF) que miram o vereador e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) ocorrem por conta das "últimas pesquisas" eleitorais.

Em nota divulgada nas redes sociais, o presidente do PL também destacou que Bolsonaro e seus filhos são "campeões de voto" no Rio de Janeiro, e classificou as operações recentes como "perseguição" à família Bolsonaro.

"Tudo o que está acontecendo é por conta das últimas pesquisas. Quero enfatizar que nosso projeto está mais forte do que nunca e vamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro, porque o Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro são campeões de votos no Rio", diz o texto publicado por Costa Neto em suas redes sociais. "O carioca é um povo esclarecido e está assistindo a tudo que acontece em nosso país, sobretudo a perseguição à família Bolsonaro e aos nossos candidatos", emendou.



Na última quarta-feira, dia 24 de janeiro, a convite da presidência do PL no Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro esteve na sede do Partido. Na ocasião, a direção estadual do PL fez o convite formal para o vereador se filiar ao Partido Liberal e assumir a presidência do… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) January 30, 2024

"Abin paralela"

Na semana passada, o presidente do PL esteve reunido com o vereador carioca e o convidou para se filiar à legenda, assumindo ainda a presidência do PL na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a PF deflagrou operações contra Ramagem e Carlos Bolsonaro, suspeitos de organizarem um esquema ilegal de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão passada. Ramagem é pré-candidato à prefeitura do Rio.

"Podem escrever, nós vamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro!", disse ainda Costa Neto.