Lula nega ser contra a candidatura de Tabata Amaral em SP

"Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando", disse Lula. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press/ X/Reprodução) Agência Estado Agência Estado E-mail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou ser contra a candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo. Na disputa, o PT apoia o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que terá como vice a ex-prefeita Marta Suplicy, que se filiará ao PT nesta semana. De acordo com o chefe do Executivo, a prioridade na eleição da capital é derrotar o bolsonarismo.

"Será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando", declarou em entrevista à Rádio CBN Pernambuco, nesta terça-feira, 30. "Se os dois forem para o segundo turno, aí sim vai ter divergência, mas o que precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo."

O presidente negou qualquer esforço para fazer com que Tabata desistisse do pleito. "Jamais iria tentar corrompê-la com cargo para que ela não seja candidata", comentou.

Pernambuco

Saindo de São Paulo, Lula comentou a eleição na capital de Pernambuco, Recife. Em sua avaliação, é preciso trabalhar na aliança PT-PSB "com muito carinho a nível nacional". Pernambuco, por exemplo, é um Estado que o presidente avalia ter condições de realizar a aliança política.

"Acho que João Campos prefeito de Recife tem clareza de que é importante uma aliança com o PT, então o que eu espero é que eles façam uma composição de chapa", disse. Na fala, o petista comentou ser importante ouvir o prefeito da capital pernambucana para esclarecer se João Campos tem ambições para ser governador do Estado em 2026.

"Isso tem que ser acertado em uma mesa de conversa, não é nem em Brasília, é em Pernambuco. O companheiro João Campos está tendo um trabalho extraordinário, é uma surpresa agradabilíssima para o povo de Recife", elogiou. "Acho que vai ser possível a gente construir essa aliança."