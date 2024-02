Prefeitura de São Paulo é "assunto encerrado", diz Ricardo Salles

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) declarou, nesta sexta-feira (2/2), que o “assunto” da prefeitura de São Paulo está “encerrado”. Ex-ministro do Meio Ambiente desejava concorrer pelo PL às eleições municipais da capital paulista, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB).



“Como disse o Pres. Bolsonaro, assunto Prefeitura de SP está encerrado. Página virada. Vamos focar nos temas relevantes do Brasil que, aliás, não vai nada bem. Há muito o que fazer para tentar evitar que o PT destrua o nosso País”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter).

Como disse o Pres. Bolsonaro, assunto Prefeitura de SP está encerrado. Página virada. Vamos focar nos temas relevantes do Brasil que, aliás, não vai nada bem. Há muito o que fazer para tentar evitar que o PT destrua o nosso País — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 2, 2024

Salles desistiu pela segunda vez da candidatura, enquanto esperava a autorização do presidente da sigla Valdemar Costa Neto para se desfiliar do PL sem perder seu mandato na Câmara. O deputado negociava se candidatar pelo PRD, partido proveniente da fusão entre o PTB e o Patriota.

Valdemar, no entanto, não estaria disposto a ajudar, pois via a chapa de Salles como um empecilho à campanha de Nunes, a quem, assim como Bolsonaro, também apoia. A avaliação era de que o ex-chefe da pasta do Meio Ambiente estava focando os ataques no atual prefeito e não em Guilherme Boulos (PSol-SP), principal adversário dos bolsonaristas na cidade.