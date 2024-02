Avião que transportava Lula aborta decolagem em Congonhas; vídeo

O jato da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo (4/2) precisou abortar a decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A aeronave que decolaria às 16h44 e por causa de um problema técnico teve a partida interrompida de imediato.

O avião deu meia volta, retornou ao pátio militar e foi liberado para decolar 20 minutos depois. Lula cumpriu agenda em São Paulo no fim de semana, com o lançamento da obra do túnel do Porto de Santos e uma visita à fábrica da Volkswagen.

Veja o vídeo:

Decolagem com Lula é interrompida pela Força Aérea 1 em Congonhas pic.twitter.com/cXJKimZYKF — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) February 5, 2024

Durante a visita de Lula ao litoral paulista, foram entregues 90 unidades do conjunto habitacional Parque da Montanha, no Guarujá. Ao todo, 649 famílias que vivem em palafitas no Complexo Prainha, em Vicente de Carvalho, às margens do porto serão beneficiadas.