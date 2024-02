Durante anúncio de investimentos da Volks, Lula diz que Brasil foi "desmontado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (2/2) do anúncio de investimento de R$ 7 bilhões da fábrica da Volkswagen Brasil. Ele também visitou a linha de produção da empresa. O evento ocorreu em São Bernardo do Campo, São Paulo. Na ocasião, sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer, o chefe do Executivo apontou que o Brasil foi "desmontado".

"Eu sabia que o Brasil estava numa situação muito, mas muito degradada. Esse país não foi governado durante os últimos quatro anos. Esse país foi desmontado porque quase todas as políticas públicas que tínhamos construído de 2003 a 2015 foi desmontada. Não teve mais investimento nas universidades, ciência a tecnologia. Nem a merenda teve reajuste foram seis anos sem reajuste, seis anos de desmonte das coisas que tínhamos feito no país", alegou.



Lula alegou ainda que o país voltou a ser reconhecido internacionalmente e justificou que os investimentos são prova disso.

"Não é só a Volkswagen que está fazendo investimentos no Brasil. O setor automobilístico vai investir, junto, R$ 41 bilhões porque as pessoas voltaram a sonhar e melhorar de vida. As pessoas voltaram a acreditar nesse país", acrescentou.

O petista relatou ainda que nunca trabalhou em uma fábrica da Volkswagen, mas brincou que sempre confirma quando é abordado por apoiadores. "Tem gente que trabalhou em todo lugar comigo. Eu nunca nego. Vou desmotivar o cara que está entusiasmado por ter trabalhado comigo?", disse.

Ele se emocionou ao lembrar seu trabalho como metalúrgico que chegou à presidência da República.

"Quero que vocês tenham orgulho e não se esqueçam nunca que um peão, metalúrgico, saiu daqui da porta de fábrica para consertar esse país com o ensinamento que eu aprendi na porta de fábrica", disse sendo ovacionado.



Volkswagen

Segundo a empresa, a Volks registrou um crescimento de 29,5% no volume de vendas no país em 2023 e esse resultado consolidou uma participação de 15,8% no mercado.

Para o ciclo de 2022 a 2026, a Volkswagen havia anunciado um aporte de investimentos de R$ 7 bilhões na América Latina. Para o novo ciclo, previsto para os anos de 2026 a 2028, serão somados mais R$ 9 bilhões. Até 2028 a marca projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.