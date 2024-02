Lula lamenta morte de ex-presidente do Chile Sebastián Piñera: "Surpreso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta terça-feira (6/2), a morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera. Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo se disse "surpreso e triste".

"Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda", escreveu.

Piñera morreu nesta terça-feira em um acidente de helicóptero. Segundo o jornal espanhol ABC, a aeronave em que estava o ex-mandatário teve problemas devido a condições meteorológicas ruins. O acidente ocorreu em Lago Ranco, na região central do país.

Economista e empresário, Piñera ocupou à Presidência do Chile entre 2010 e 2014 e novamente entre 2018 e 2022. Ele tinha 74 anos.