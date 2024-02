Bolsonaro editou minuta golpista e queria pressionar militares, diz PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria editado a minuta que tinha como objetivo prender autoridades e decretar um golpe de Estado no país. Segundo a investigação da Polícia Federal, o político teria recebido o documento de Filipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência, e do advogado Amauri Saad, suspeito de ser o autor do texto de teor golpista. Os investigadores apontam que o ex-chefe do Planalto pediu alterações no plano e pretendia pressionar militares.

“Posteriormente foram realizadas alterações a pedido do então presidente, permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Nesse sentido, era relevante para os investigados monitorarem o ministro Alexandre de Moraes para executarem a pretendida ordem de prisão, em caso de consumação do Golpe de Estado”, diz trecho da representação da PF citada na decisão de Moraes.

O relatório da PF embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para autorizar a operação Tempus Veritatis, que cumpriu quatro mandados de prisão e 33 de busca e apreensão contra o núcleo político e militar do bolsonarismo.

Em posse do documento, o ex-presidente também pressionou a alta patente das Forças Armadas para aderir ao plano golpista. “Após a apresentação da nova minuta modificada, Jair Bolsonaro teria concordado com os termos ajustados e convocado uma reunião com os Comandantes das Forças Militares para apresentar a minuta e pressioná-los a aderirem ao Golpe de Estado”, diz a PF.