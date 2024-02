Operação Tempus Veritatis

Um dia após reunião golpista com Bolsonaro, militares atacaram as urnas na Câmara Ministro da Defesa à época, general Nogueira participou da reunião com o então presidente, em julho de 2022, na qual foi proposta "virada de mesa". No dia seguinte, o militar esteve no Congresso; hoje, ele é investigado pela PF