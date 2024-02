Engler responde Duda: 'Trio elétrico não é lugar de discurso político'

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) respondeu às acusações feitas pela deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), neste domingo (11/2), durante o desfile do bloco Abalô-caxi, na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte.

"Calma aí calabreso, trio elétrico não é lugar de discurso político, aguarde as eleições", escreveu o deputado, que é pré-candidato à Prefeitura de BH, no X - antigo Twitter.



Mais cedo, Duda afirmou que os possíveis candidatos da direita - Bruno Engler e Nikolas Ferreira - são "fascistinhas" disputando as eleições municipais. "Tem um aprendiz de fascista disputando. Tem um chupetinha disputando e nós sabemos que ele quer perseguir e criminalizar o carnaval, mas mal sabe ele que ele é muito pequeno e o carnaval é muito maior do que ele, maior do que nós, porque o carnaval é do povo", continuou.

Ainda de acordo com a deputada, o carnaval é importante por não ser apenas uma festa popular, mas de "liberdade". "Liberdade para amar quem a gente quiser, liberdade para festejar, liberdade para ser quem a gente quiser", concluiu.

Duda Salabert também fez um discurso em que criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), acusando-os de tentar se apropriar do carnaval. Segundo Duda, o carnaval da capital não pertence a nenhum dos dois.

"O nosso carnaval é um dos mais lindos do Brasil e tem gente querendo ser pai do carnaval. Mas esse carnaval não é do prefeito, esse carnaval não é do governador, inclusive pode ir embora governador e leve consigo a mineração", afirmou.