Parlamentares voltarão ao trabalho com temas espinhosos na agenda

Os 513 deputados e os 81 senadores voltam a se reunir para comissões e sessões no Congresso a partir do dia 19, segundo a agenda disponível das duas Casas consultadas na tarde de ontem. Assim, os parlamentares esticam o recesso de carnaval e retomam as atividades legislativas cinco dias depois da Quarta-Feira de Cinzas.

De acordo com informações do Senado, a próxima semana começa com uma sessão a partir das 14h, mas não deliberativa - ou seja, reunião destinada a discursos, leitura de proposições e outros assuntos de interesse político e parlamentar. Por enquanto, três senadores aparecem como inscritos: Eduardo Girão (Novo-CE), Paulo Paim (PT-RS) e Flávio Dino (PSB-MA).

Na Câmara, a movimentação ocorre apenas a partir do dia 21, conforme agenda. Na ocasião, haverá "reunião da bancada feminina e órgãos parceiros para fazer um balanço dos avanços obtidos em 2023 e debater as perspectivas para a sessão legislativa de 2024".

Quando voltarem ao trabalho, parlamentares terão temas espinhosos para tratar, como a medida Provisória (MP) 1.202/2023, que discute a reoneração da folha de pagamentos e gera embate entre Executivo e Legislativo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Saiba Mais Política Diplomatas que participaram da reunião golpista ocupam postos no governo Lula

Diplomatas que participaram da reunião golpista ocupam postos no governo Lula Jogada 10 São Paulo x Santos: Tricolor tem pequena vantagem em clássico por ‘melhor campanha’

São Paulo x Santos: Tricolor tem pequena vantagem em clássico por ‘melhor campanha’ Brasil Dois presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró

Dois presos fogem de presídio de segurança máxima em Mossoró Mundo Como ataque hacker quase levou hospitais ao colapso na Romênia

Como ataque hacker quase levou hospitais ao colapso na Romênia Mundo O dia em que Bob Marley jogou futebol com Chico Buarque e Moraes Moreira no Rio de Janeiro

O dia em que Bob Marley jogou futebol com Chico Buarque e Moraes Moreira no Rio de Janeiro Economia Bolsa Família: pagamentos de fevereiro começam nesta sexta-feira (16/2)