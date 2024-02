Bolsa Família: pagamentos de fevereiro começam nesta sexta-feira (16/2)

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro começarão a ser pagos nesta semana. Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS), que terminam com o dígito 1, receberão o benefício social na próxima sexta-feira (16/2).

Os demais pagamentos ocorrerão de forma escalonada até o fim do mês. Os moradores de municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal, terão o pagamento realizado de maneira diferente, sendo pagos de forma única, no primeiro dia do repasse, independentemente do final do NIS.

Calendário de pagamento de fevereiro:



16 de fevereiro: NIS terminado em 1;



19 de fevereiro: NIS terminado em 2;



20 de fevereiro: NIS terminado em 3;



21 de fevereiro: NIS terminado em 4;



22 de fevereiro: NIS terminado em 5;



23 de fevereiro: NIS terminado em 6;



26 de fevereiro: NIS terminado em 7;



27 de fevereiro: NIS terminado em 8;



28 de fevereiro: NIS terminado em 9;



29 de fevereiro: NIS terminado em 0.

Sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas de benefícios sociais do governo federal, concedido a pessoas de baixa renda, conforme os seguintes casos:

Primeira Infância: destinado à famílias com crianças de zero a seis anos, com R$ 150 por criança nessa faixa etária;

Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa;



Benefício Variável Familiar: pago às famílias que gestantes ou crianças com idade entre sete e 12 anos incompletos ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda aos critérios; e

Benefício Complementar: destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família.