Lula embarca para a Etiópia e participa de reunião com União Africana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta quinta-feira (15/2) para Adis Abeba, capital da Etiópia. Na cidade, o chefe do Executivo terá um encontro bilateral com o primeiro-ministro Abiy Ahmed.

Uma das pautas da viagem é obter apoio dos países africanos para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, durante a 37ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de fevereiro.

A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com cerca de 125 milhões de habitantes, e a quinta maior economia do continente, com PIB nominal de US$ 156 bilhões (2023).

Membro pleno do Brics desde 1º de janeiro de 2024, o país é um dos principais centros diplomáticos do continente africano, pelo fato de a capital abrigar as sedes da União Africana (UA) e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (Uneca).

Brasil e Etiópia desenvolvem programas de cooperação bilateral em áreas como manejo de solos ácidos e produção de algodão. No âmbito trilateral, em parceria com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), há iniciativa de cooperação na área de alimentação escolar. Em 2023, o intercâmbio comercial bilateral somou US$ 23,8 milhões, havendo amplo potencial de crescimento dos fluxos.