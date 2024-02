Faca encontrada ao lado do corpo de estudante não tinha digitais, diz polícia

O exame papiloscópico do Instituto de Identificação (II) não constatou impressões digitais na faca encontrada ao lado do corpo do estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas Resende Monte, 20 anos. O jovem foi dado como desaparecido por quatro dias e localizado na terça-feira (13/2) nos fundos do quintal da casa de um amigo, em Sobradinho.

O corpo do estudante foi encontrado com marcas de facadas na região do peito. O objeto foi submetido à câmara de fumigação de cianoacrilato, um aparelho que amplia em até quatro vezes a capacidade de coleta de impressões digitais. Contudo, nenhuma digital foi encontrada. Segundo o delegado à frente do caso, Hudson Maldonado, chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), não há mais exames a serem feitos para tentar localizar impressões digitais na faca.

Faca que teria sido utilizada no crime estava ao lado do corpo de Lucas Resende (foto: Divulgação/PCDF)

A polícia aguarda o resultado de outros laudos para elucidar o caso. O Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) analisará o material biológico encontrado no local. Pelos laudos, a polícia também espera saber a data aproximada da morte do estudante e a profundidade das lesões. "A primeira linha de investigação é a de homicídio, mas não descartamos o suicídio, devido à profundidade das lesões", disse o delegado.