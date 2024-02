Lula se reúne com premiê da Etiópia, Abiy Ahmed, vencedor do Nobel da Paz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (16/2) com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, premiado com o Nobel da Paz em 2019 por conta de suas ações para encerrar o conflito entre o seu país e a Eritreia. O encontro bilateral de hoje ocorreu em visita oficial do petista à capital etíope, Adis Abeba, onde participa, amanhã, da reunião de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

Lula está na Etiópia desde a noite de ontem, após deixar o Egito. Assim que chegou ao país, o petista teve encontro com o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Taye Atsekeselass, no qual defendeu ações contra a desigualdade de renda e contra a fome.

Hoje, mais cedo, o chefe do Executivo participou de uma cerimônia de oferenda de flores aos heróis da Etiópia mortos na batalha de Ádua, que marca a luta pela independência do país. Lula também fez um passeio, junto com sua comitiva e após o encontro com Ahmed, em um parque de Adis Abeba.

Combate à fome

Segundo o Itamaraty, Lula e Ahmed discutiram cooperação comercial entre os países, combate à fome e à pobreza, proteção da florestas, combate às mudanças climáticas, bem como reforma dos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda hoje, o presidente participa, à noite, do evento "Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: Implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP28". Lula volta ao Brasil apenas no domingo (18).