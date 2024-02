Prefeito de Recife, João Campos recebe prêmio de política pública da ONU

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), foi homenageado com o mais alto prêmio de política pública da Organização das Nações Unidas (ONU). O reconhecimento em questão trata-se do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas, pelo projeto Centro Comunitário da Paz (Compaz), como iniciativa que melhor contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a excelência no serviço público.

O programa se enquadra nos requisitos da Agenda 2030 da ONU, plano de ação global das Nações Unidas que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, criados para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações.

Durante participação na cerimônia que ocorreu na sede da ONU, em Nova Iorque, nesta sexta-feira (16/2), João Campos fez um agradecimento onde destacou a gratidão pelo reconhecimento do Compaz em nível global.

“Recebemos o mais alto prêmio de política pública da ONU, que foi dado ao Compaz. E eu falo sobre esse prêmio aqui, na sala do Conselho de Segurança da ONU, local em que são tomadas as decisões mais estratégicas do mundo em relação à segurança. Que bom que o Recife optou pelo caminho certo, o caminho da paz, da igualdade, oportunidade. Que o Compaz siga crescendo no Recife e inspirando tanta gente no Brasil”, afirmou o prefeito João Campos.

Trabalho de destaque

O Compaz oferece práticas esportivas, culturais e educacionais 100% gratuitas em um espaço de convivência para todas as idades. Conhecidos como "Fábricas de Cidadania", os equipamentos se destacam tanto pela estrutura, quanto pela quantidade dos serviços e atendimentos oferecidos, a exemplo de cursos de capacitação. Serviços como o Procon, CRAS, Mediação de Conflitos, Junta Militar, e aulas de artesanato, futebol, basquete, vôlei e programação ativa nas bibliotecas são algumas das opções que os recifenses podem fazer.

O estado possui quatro Compaz e cada unidade está localizada em uma área periférica da cidade, identificada com alto índice de violência. São eles: o Compaz Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), o Compaz Escritor Ariano Suassuna (Cordeiro), O Compaz Governador Miguel Arraes (Praça da Caxangá) e o Compaz Dom Hélder Câmara, no Coque.