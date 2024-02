João Campos, prefeito de Recife, adere ao "nevou" e platina cabelo

O prefeito de Recife, João Campos (PSD), platinou o cabelo para a abertura do carnaval na capital pernambucana, que ocorreu nesta quarta-feira (7/2).

Em dezembro de 2023, o prefeito aceitou o desafio do MC Anderson Neiff, nome do brega funk, para fazer o "nevou", ou seja, deixar os cabelos brancos. Desde então, internautas passaram a cobrar a mudança de visual de João Campos. O próprio prefeito brincou várias vezes sobre platinar os cabelos para o carnaval.

Nas redes sociais, Campos disse que o novo visual é mais do que um cabelo, mas "um ato de respeito" à população de Recife. "O tão aguardado, tão pedido nevou, agora, é uma realidade. Não só para brincar o carnaval, mas eu acho que também é um ato de respeito, de valorização da nossa gente, da nossa cultura, da periferia, onde está o nosso talento, nossa criatividade, nossa resiliência, então, o prefeito que tanto pediram para nevar, nevou. Começou o carnaval."

Segundo o prefeito, a mudança foi aprovada pela família e copiada por um dos irmãos dele. A namorada, deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), também gostou do visual, apesar de ter visto apenas por chamada de vídeo.

O salão escolhido para a mudança foi o de Rosinaldo Bezerra Menezes, conhecido como Mágico Menezes, que fica na comunidade Roda de Fogo, nos Torrões, Zona Oeste de Recife. No local, o barbeiro até mandou pintar uma caricatura do prefeito com os cabelos platinados.

No Instagram do prefeito, o "nevou" agradou aos usuários. "Cuidado pra não pegar resfriado, meu prefeito. E obrigado por fazer nevar em Recife. Estava calor demais!", disse um. "Um prefeito perfeito desse tinha que ser de Recife! Um nevou combinando com a paleta da cor dos olhos, só meu prefeito tem", completou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa?o Campos (@joaocampos)