Raquel Dodge e outros dez membros do MPF concorrem a vaga no STJ

A ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge e outros dez membros do Ministério Público Federal (MPF) se inscreveram para a vaga de ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na disputa, também estão o subprocurador Carlos Frederico Santos — que comandou as investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro — e o atual vice-procurador-geral Hindemburgo Chateaubriand (veja a lista completa abaixo).

A relação de candidatos inclui integrantes dos três níveis da carreira do MPF: procuradores, procuradores regionais e subprocuradores-gerais. Nos bastidores, Dodge e Chateaubriand são considerados os nomes do órgão com maiores chances de integrar a lista sêxtupla que será enviada para o tribunal.

Após a inscrição, o próximo passo é uma eleição interna no MPF, em 7 de março, por meio de um sistema on-line. A relação com os escolhidos será enviada para o STJ até 15 de março. Depois, a Corte vai eleger uma lista tríplice para encaminhar ao Palácio do Planalto. Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolher o novo ministro, que vai entrar no lugar da ministra aposentada Laurita Vaz.

Além da vaga reservada ao MPF, também há uma outra cadeira destinada aos magistrados dos Tribunais Regionais Federais (TRFs). A relação dos desembargadores candidatos também deverá ser enviada até 15 de março ao STJ. A vaga foi aberta com a aposentadoria da ministra Assusete Magalhães, em janeiro de 2024.

Veja a lista completa dos candidatos do MPF ao STJ:

Artur de Brito Gueiros Souza (PGR)

Carlos Frederico Santos (PGR)

Celso de Albuquerque Silva (PGR)

Claudio Drewes Jose de Siqueira (PRR1)

Eduardo Santos de Oliveira Benones (PR/RJ)



Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho (PGR)



Humberto Jacques de Medeiros (PGR)



Marcelo Antonio Ceará Serra Azul (PRR1)



Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva (PRR3)



Paulo de Souza Queiroz (PGR)



Raquel Elias Ferreira Dodge (PGR)