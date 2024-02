Blinken chega ao Planalto para reunião com Lula sobre Israel e Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou na manhã desta quarta-feira (21/2) ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Blinken chegou por volta das 9h10. Questionado sobre sua expectativa para o encontro, respondeu apenas: “estou ansioso para ele”. O norte-americano não parou para falar com a imprensa.

No governo dos Estados Unidos, Blinken ocupa o cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil. Entre os tópicos previstos para o encontro com Lula estão a crise diplomática recente com Israel, as eleições na Venezuela, as ameaças de invasão venezuelana em Essequibo, na Guiana, a presidência brasileira do G20, além de tópicos da relação bilateral.

O secretário chegou em Brasília na noite de ontem. Após o encontro com Lula, ele segue para o Rio de Janeiro, onde participa da Cúpula de Chanceleres do G20.