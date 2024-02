Os ministros de Relações Exteriores dos países membros do G20 vão se reunir, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (21/2) e quinta-feira (22/2). O encontro é uma preparação para a Cúpula do G20, que ocorrerá em novembro, também no Rio.

O G20 reúne as principais economias do mundo. Atualmente, integram esse grupo os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.

Os preparativos para a cúpula de novembro contam com duas frentes: a Trilha de Sherpas e a Trilha de Finanças. A primeira é composta por 15 grupos de trabalho e é comandada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam.

O nome "Sherpa" é referência a uma etnia da região montanhosa do Nepal, que em linguagem tibetana significa “povo do leste”. São eles que guiam os alpinistas que almejam chegar ao topo do Monte Everest. No G20, os sherpas são os líderes de cada país, que encaminham as discussões e acordos até a cúpula final com chefes de Estado. O sherpa indicado pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

Já a Trilha de Finanças conta com sete grupos técnicos, trata de assuntos macroeconômicos estratégicos e é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos Bancos Centrais dos países-membros. A coordenadora do grupo do Brasil é a economista e diplomata Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

Em dezembro do ano passado, o Brasil assumiu, pela primeira vez, a presidência rotativa do G20. A presidência brasileira terá a duração de um ano. Durante o período, o país tem como objetivo promover três eixos principais: combate à fome, pobreza e desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.

Programação

Quarta-feira (21/2):

13h – Chegada dos chefes de delegação;

14h – Discurso inaugural do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Mauro Vieira;

19h – Jantar oficial oferecido pelo Ministro Mauro Vieira e pelo prefeito Eduardo Paes.

Quinta-feira (22/2):

8h– Chegada dos chefes de delegação;

13h – Declaração à imprensa por ocasião do encerramento da reunião.