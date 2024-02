Justiça retoma ação que pode cassar concessão da Jovem Pan

A Justiça Federal de São Paulo retomou o andamento de uma ação que pode resultar na cassação das outorgas de funcionamento de veículos do grupo Jovem Pan. O processo voltou a tramitar após o Ministério Público Federal afirmar que não conseguiu chegar a um acordo com os empresários sobre o caso.

Na ação, que tramita na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, o grupo é acusado de utilizar a emissora de rádio com concessão pública para atacar o sistema eleitoral e espalhar desinformação sobre as eleições de 2022. Durante o período eleitoral, os veículos do grupo foram usados para propagar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso estava parado na Justiça desde outubro do ano passado, em razão da abertura de tempo para a realização de um acordo. No entanto, diante do impasse, a juíza Denise Aparecida Avelar, que conduz a ação, determinou a retomada dos trâmites processuais.

"Tendo em vista a manifestação do MPF comunicando o encerramento das tratativas de acordo sem resultado positivo, determino o prosseguimento do feito. Reabro à União Federal o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação", destaca o despacho.

Além da ação na Justiça, a Jovem Pan também teve seu canal no YouTube, que gera lucro relevante para a emissora, suspenso por violar regras da comunidade.