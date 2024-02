Nunes e Tarcísio confirmam presença em ato de apoio a Bolsonaro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, nesta sexta-feira (16/2), que comparecerá ao ato em defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, previsto para 25 de fevereiro. “Eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente Bolsonaro”, disse o pré-candidato à reeleição.



Nunes é sinalizado como o escolhido para receber o apoio do ex-chefe do Executivo para as eleições na capital paulista. “[Bolsonaro] Deve me apoiar, portanto, evidentemente, eu também preciso ser solidário e parceiro. A minha parceria, a minha amizade com o [governador] Tarcísio é importante. Lógico, está longe, pode ser que mude alguma coisa de agenda, mas a tendência é que eu vá, inclusive, com o Tarcísio se ele me der carona no carro, nós vamos juntos”, comentou.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também confirmou que comparecerá à manifestação, ainda que não esteja em seu melhor momento entre os bolsonaristas.

Bolsonaro pretende falar com seus apoiadores após ser alvo da operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), que cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação da tentativa de um golpe de Estado que o mantivesse na Presidência e mirou, ainda, em ex-ministros, militares e ex-assessores. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a PF apreendeu o passaporte do ex-presidente.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que usará o evento para se defender das acusações dos últimos meses. Ele também pediu por um ato “pacífico”, que os manifestantes não levem faixas contra “quem quer que seja” e que não ocorresse nenhum outro ato além do marcado em São Paulo.