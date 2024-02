Zambelli é intimada dentro do plenário da Câmara sobre caso da arma em SP

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi intimada dentro do plenário da Câmara na noite desta quarta-feira (21/2) a apresentar sua defesa no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o episódio ocorrido na véspera da eleição de 2022, em que a bolsonarista perseguiu um petista pelas ruas de São Paulo com um revólver nas mãos.

A parlamentar é ré e foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, com emprego da arma. Por maioria de votos, o plenário do tribunal entendeu, em agosto do ano passado, que a denúncia apresenta elementos suficientes para a abertura de ação penal.

O oficial de justiça a intimou no meio do plenário, durante a sessão de votação, e a cena foi gravada por aliados de Zambelli. No vídeo, ela assina a intimação e comenta: "Um dia depois do impeachment. Coincidência. Será coincidência? Tá aqui o presentinho do STF", afirmou a deputada, exibindo para a câmera o papel da intimação.

Zambelli se referia ao fato de ter sido a autora do pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentado nesta terça-feira (20/2) por bolsonaristas. Contudo, o oficial já teria procurado a deputada outras vezes nos seu gabinete, mas não conseguiu localizá-la.