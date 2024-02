Pacheco sobre cobrança a Lula por fala contra Israel: "Nada abala a minha relação com Lula"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 21, que sua fala na terça-feira, 20, defendendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se retratasse em relação à tensão diplomática com Israel não afeta sua relação com o chefe do Executivo.

Durante a sessão de terça-feira, Pacheco defendeu que Lula deveria se retratar em relação à comparação feita entre os ataques das forças militares de Israel à Faixa de Gaza e o Holocausto.

Pacheco negou que tenha provocado um mal-estar com Lula e que sua intenção era "resolver o problema diplomático".

"Foi essa a minha intenção, mas nada abala minha relação com o presidente Lula. É uma relação de colaboração recíproca, de respeito e de admiração, que eu sei que também é recíproca", afirmou Pacheco, em entrevista coletiva na noite desta quarta.