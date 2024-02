Ao vivo: Flávio Dino toma posse como ministro do STF; acompanhe

O ex-senador Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (22/2). A cerimônia, marcada para começar às 16h, contará com a presença de cerca de 800 convidados. Entre os presentes, estarão autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Dino ocupa a vaga deixada pela ministro Rosa Weber, que se aposentou no ano passado. Ele poderá ficar no cargo por 19 anos, ou seja, até 2043. Ele vai herdar 343 processos que estavam sob relatoria de Rosa Weber. Entre as ações, há processos sobre o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e decretos de indulto de Natal.

Acompanhe ao vivo

Quem é o novo ministro

Flávio Dino foi ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que assumiu logo no inicio do governo Lula, após se licenciar do posto de senador pelo Maranhão. Também no estado, Dino foi governador por dois mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. E também deputado federal entre 2007 e 2011.

Dino é advogado, formado pela Universidade Federal do Maranhão, e mestre em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além disso, é professor de direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) desde 1993.

Foi juiz federal por 12 anos, concurso que foi aprovado em primeiro lugar, e também foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).