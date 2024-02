Lula inaugura obras no Rio ao lado de Paes, em tom de campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na tarde desta sexta-feira (23/2), de uma extensa agenda de compromissos de inaugurações e anúncios de investimentos no Rio de Janeiro. As agendas coordenadas pela equipe do prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD), devem ser mais uma demonstração do apoio de Lula à candidatura do aliado.

Nos palanques de Lula é esperada a participação de diversos potenciais candidatos a vice na chapa com Paes, que deve ser indicado pelo partido do presidente Lula.

Entre os cotados pelo PT para assumir, estão os secretários municipais petistas na gestão atual de Paes, Adilson Pires (Assistência Social), Felipe Santa Cruz (Governo) e Tainá de Paula (Meio Ambiente). Também figura com um dos possíveis nomes para a vice-prefeitura o ex-presidente da Assembleia Legislativa fluminense, André Ceciliano. Santa Cruz, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não é filiado ao PT, mas vai aderir à legenda para disputar o cargo.

Paes busca compor uma grande frente para minar as chances do candidato oficial do bolsonarismo na cidade, o ex-delegado da Polícia Federal, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que viu sua pré-candidatura perder tração depois da revelação das investigações que apontam o seu envolvimento no escândalo da Abin paralela (Agência Brasileira de Inteligência).

As inaugurações de que Lula participa devem ter grande peso na cidade do Rio, em especial a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, na Avenida Brasil, que será o maior distribuidor do transporte público da capital fluminense. No terminal serão integradas as linhas municipais de ônibus, o BRT (ônibus de trânsito rápido) e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Junto ao terminal, também será inaugurado o BRT Transbrasil, uma nova linha de corredores com extensão de 26 quilômetros, que liga o bairro de Deodoro, na Zona Oeste, ao terminal na região do Porto Maravilha, área central da capital fluminense.

Em outro evento, Lula participará, no Museu de Arte Moderna (MAM), da cerimônia de lançamento da Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos, edital de patrocínio de projetos culturais, que deve ser o maior da história da empresa em investimento em cultural. Paes deve acompanhar Lula em todos os eventos.