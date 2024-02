PF abre inquérito para investigar tentativa de invasão do Alvorada

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a tentativa de invasão ao Palácio da Alvorada, neste sábado (24/2). A corporação iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias envolvendo a entrada, sem autorização, de um indivíduo conduzindo um automóvel nas proximidades da residência oficial do Presidente da República.

O diretor-geral da Polícia Federal determinou à Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP) a instauração do inquérito policial, tendo em vista a competência da instituição na segurança presidencial. Estão em curso medidas para localizar o veículo, bem como o responsável pela tentativa.

De acordo com nota oficial divulgada pelo governo, a Polícia Federal aguarda comunicação formal do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pelos bloqueios e abordagem, relatando os detalhes do ocorrido para auxiliar nas investigações.

As diligências iniciaram logo após um carro, modelo Ford Focus, acelerar e invadir as proximidades do Palácio. O motorista, de acordo com informações obtidas pelo Correio, começou a empreender velocidade na altura do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, e conseguiu romper a barreira de segurança que impede a aproximação de pessoas não-autorizadas.

O veículo avançou até a guarita do Alvorada e foi atingido por disparos feitos pelos seguranças que estavam no local, do Exército e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Mesmo com os pneus perfurados, o motorista conseguiu sair do local e fugir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no local. Depois do tumulto, a movimentação voltou ao normal no Palácio.