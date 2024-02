Influenciador português que entrevistou Bolsonaro diz ter sido detido pela PF

O influenciador português Sérgio Tavares, que recentemente entrevistou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma live em seu canal no YouTube, postou um vídeo em seu perfil no X (antigo Twitter) em que diz ter sido detido pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Guarulhos (GRU) ao desembarcar no Brasil, na manhã deste domingo, 25. Segundo Tavares, seu passaporte chegou a ser apreendido. Ao Estadão, o advogado de defesa, Eduardo Borgos, disse que o influenciador já foi liberado e seu passaporte devolvido.

Procurada, a PF ainda não respondeu sobre a suposta detenção. O GRU disse que a informação pode ser confirmada apenas com a polícia. Também foram procurados a Embaixada Portuguesa no Brasil e a Secretaria de Segurança Pública, mas até o momento da publicação, nenhum dos órgãos respondeu.

Segundo a defesa, o pedido pela oitiva veio da Polícia Federal de Brasília e não há informações sobre um possível desdobramento da ação. Além de questões de praxe sobre os motivos da presença de estrangeiros no Brasil, a PF, segundo a defesa, o questionou sobre urnas eletrônicas, fraude eleitoral, vacinas e o que chamou de "ditadura do judiciário". Tavares, por orientação do advogado, silenciou sobre esses questionamentos.

Em 3 de fevereiro, na entrevista feita com Bolsonaro, o ex-presidente disse, sem provas, que o Supremo Tribunal Federal (STF) trabalhou com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em "uma gestão para eleger Lula a qualquer preço". Além de insinuar fraude na disputa eleitoral, o ex-presidente insistiu na teoria conspiratória de que havia "infiltrados" no ataque aos Três Poderes em 8 de Janeiro e voltou a espalhar desinformação sobre a pandemia de covid-19.

Em vídeo postado em sua rede social às 8h24 deste domingo, o influenciador português disse que teve o passaporte apreendido e estava detido no aeroporto, enquanto os demais passageiros tinham passado. Às 9h18, postou novamente, relatando que foi encaminhado para uma delegacia. Na sequência, disse ter acionado um advogado e afirmou que a embaixada portuguesa contatou a PF.

Tavares disse que, depois disso, foi interrogado sobre suas declarações, mas manteve o silêncio, por orientação da defesa. Se passaporte foi devolvido e o influenciador foi liberado depois do depoimento.

"Não tenho neste momento, enquanto cidadão português, autorização para entrar no Brasil. Espero que meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto, nada que eu não mereça", disse o influenciador no vídeo.

Tavares diz que veio ao Brasil cobrir a manifestação convocada por Bolsonaro, que chamou de "movimento pela democracia". Antes de embarcar, o influencer fez um post pedindo "sorte" em sua "missão dupla" no Brasil. Em São Paulo, seu objetivo seria acompanhar o que chamou de "grito de revolta do povo brasileiro". Já na segunda-feira, em Brasília, compareceria a uma audiência no Senado para questionar a vacinação obrigatória da covid-19 para bebês e crianças.