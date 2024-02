Janja dá dicas para combate à dengue: "Esvazie garrafas pets, potes e vasos"

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou nesta segunda-feira (27/2), em seu perfil no Instagram, dicas para combater o mosquito Aedes aegypti. O vídeo contou com a participação de Resistência, cachorra de estimação que vive no Palácio do Alvorada.

"A maior parte dos focos dos mosquitos está dentro de casa. É responsabilidade de todas e todos combater a dengue. Cuide do seu quintal, converse com seus vizinhos. Você sabia que a melhor forma de prevenir a doença é não deixar água parada?", diz Janja no início do vídeo.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

"Mantenha a caixa d'água sempre com a tampa bem fechada, amarre os sacos de lixo e troque sempre a água dos seus bichinhos", acrescenta a primeira-dama. Neste momento, aparece Resistência tomando água em um pote com água renovada por Janja.

"Coloque areia nos vasos de planta e esvazie sempre as garrafas pets, potes e vasos. Receba bem os agentes de saúde, eles são parceiros no combate à dengue. Se cada pessoas separar 10 minutinhos do seu dia para acabar com toda a água parada que tem no seu quintal, podemos combater a dengue e ajudar a reduzir o número de casos e mortes no nosso país", finaliza.

Os perfis do Ministério da Saúde e da ministra Nísia Trindade comentaram na publicação. "Isso mesmo querida Janja, vamos todos juntos contra a dengue", escreveu a ministra, marcando a hashtag #10MinutosContraADengue — que faz parte da campanha do governo para conscientizar a população a respeito da doença.

O Brasil pode alcançar, ainda nesta semana, a marca de 1 milhão de pessoas com dengue, a se confirmar a tendência de avanço da doença das últimas semanas — em apenas sete dias, houve o aumento de 267 mil casos. A atualização de domingo (25) do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde mostrou que há 920.427 casos prováveis da doença, 184 mortes confirmadas e 609 em investigação em todo o país.