Em meio à dengue, Ibaneis nomeia 34 médicos para atuarem na Saúde do DF

YR Yasmin Rajab

Os candidatos foram aprovados no concurso público da SES-DF realizado em 2022 - (crédito: Freepik)

Em meio ao aumento de casos de dengue no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) nomeou 34 médicos para atuarem na Secretaria de Saúde da capital. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do DF desta terça-feira (27/2).

Os candidatos foram aprovados no concurso público da SES-DF realizado em 2022. Os profissionais são das áreas de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, pediatria e neonatologia.

Na última semana, a Saúde do DF abriu um novo processo seletivo destinado a contratação de médicos. O edital é para contratação temporária e oferta 200 vagas para o cargo de médico generalista.



A escala de trabalho é de 20 horas semanais e os aprovados receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 3 de março, no site do Instituto AOCP. Os candidatos serão avaliados por meio dos títulos e experiência profissional.