Geraldo Alckmin socorre homem que passou mal durante evento; veja

Durante a 313ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa em Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (1º/3), o presidente da república em exercício, Geraldo Alckmin, demonstrou sua formação médica ao socorrer um homem que passou mal.

Um vídeo obtido com exclusividade por José Luiz Datena, do Brasil Urgente, mostra Alckmin prestando assistência ao homem caído no chão.

De acordo com a assessoria do presidente em exercício, o homem que desmaiou fazia parte da equipe de imprensa da EBC e teve uma queda de pressão. Alckmin, que é médico por formação, interveio prontamente, realizando a medição do pulso e prestando os primeiros socorros necessários.

A rápida atuação de Alckmin evidenciou não apenas sua competência técnica como médico, mas também sua disposição em prestar auxílio em situações de emergência, mesmo em eventos de caráter oficial. O incidente destacou a importância de ter profissionais qualificados presentes em momentos críticos, garantindo uma resposta eficiente diante de imprevistos.

Geraldo Alckmin ajuda a salvar homem que passou mal em Manaus.

A suspeita é que o homem tenha sofrido um mal súbito ou infarto. Ele desmaiou e foi auxiliado pelo vice-presidente e outras pessoas próximas.

