Lula se reúne com senadores amanhã para tratar desoneração dos municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com líderes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira (5/3), para tratar da reoneração da folha de pagamento dos municípios. Prefeitos prometem ir ao Congresso na quarta-feira (6) para reunir apoio para manter a desoneração para as prefeituras.



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que o governo irá ouvir prefeitos e senadores para traçar uma estratégia. Uma das ideias é enviar um projeto de lei (PL) sobre a desoneração da folha dos municípios, ou, ainda, revogar somente o trecho da medida provisória (MP) que estabelece a reoneração e adiar o debate do tema.

O presidente Lula se encontrará com os senadores tal qual o fez com os deputados e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Segundo o petista, os encontros com parlamentares serão frequentes em 2024.

O governo busca uma aproximação com o Congresso em meio a disputas pelas presidências das comissões na Câmara e críticas à remuneração dos municípios.

Pacheco tem sido uma ponte entre Lula e os parlamentares no tema da reoneração, ainda que tenha se colocado contrário à revogação da reoneração dos 17 setores da economia ter deixado as prefeituras de fora.